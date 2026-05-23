В Башкирии на реке Уза утонул подросток

В селе Салихово Чишминского района на реке Уза утонул подросток. Как сообщили в МЧС по РБ, тело погибшего было извлечено спасателями центрального поисково-спасательного отряда госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности на воде. Как отмечают спасатели, несмотря на теплую погоду, вода в водоемах прогрелась неравномерно.

«В реках и озерах сохраняются участки с холодной водой и сильным холодным течением, что может быть опасно для жизни. Переохлаждение и судороги способны возникнуть даже у берега. Проведите с детьми профилактические беседы: не заходить в воду без взрослых, не купаться в необорудованных местах, не нырять в незнакомых местах, не устраивать опасные игры на воде, при возникновении опасности сразу звать на помощь взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Башкирии за выходные утонули двое мужчин.