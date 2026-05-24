Ленинскому району Уфы исполнилось 90 лет

Как сообщил глава муниципалитета Олег Котов, долгие годы в Ленинском районе размещались многие городские органы власти и учреждения.

«Здесь, в названиях улиц и судьбах людей, тесно переплелись славное прошлое и современная жизнь нашего замечательного города. Одним из выдающихся деятелей был народный поэт, участник Великой Отечественной войны Мустай Карим. Неслучайно бывшая улица Социалистическая теперь носит имя поэта Башкортостана. Мустафа Сафич жил на этой улице, с неё уходил на фронт и встретил свою любовь», — рассказал Олег Котов.

В период Великой Отечественной войны на территорию района было эвакуировано более 20 тысяч человек, целые заводы получили новые адреса: агрегатный завод, завод аппаратуры и связи, завод низковольтной аппаратуры.

Современная история продолжает традиции прошлых лет. Сегодня территория района составляет более 70 кв. км, здесь проживает более 97,5 тысячи жителей. С каждым годом район становится комфортнее и привлекательнее для жизни, а его экономика — всё более открытой для инвестиций и развития бизнеса. Здесь активно строится жильё, развивается инфраструктура, возводятся важные для всего города социальные и культурные объекты.

«Все успехи и достижения района — это результат больших усилий, деятельности производственных коллективов, организаций и учреждений, работников самых разных отраслей, уважаемых ветеранов, щедро передающих свой опыт молодым. Дорогие друзья! Примите слова сердечной благодарности за созидательный труд, вклад, который вы вносите в развитие своей малой родины! Желаю Ленинскому району дальнейшего процветания, а его жителям — здоровья, благополучия и новых трудовых свершений на благо родной столицы и всей республики!» — поздравил всех причастных Олег Котов.

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