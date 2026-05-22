В Уфе планируется благоустройство еще одного участка «Уфимского ожерелья» – соединение маршрутов с Дёмским районом, вдоль Дёмского шоссе от переулка Школьный до моста через реку Дёма. Сейчас по нему ведутся все необходимые расчетные работы, сообщает администрация города.

Уникальность «Уфимского ожерелья» в том, что маршруты проходят по всему городу через зеленые островки и по ним можно увидеть основные достопримечательности и общественные пространства нашей любимой Уфы. Например, в Кировском районе через тропы ожерелья можно попасть на Президент-отель, стелу Город трудовой доблести, Монумент Дружбы, площадь Салавата Юлаева, увидеть новые скверы – Времена года, Колонка и другие.

Ранее сообщалось, что на маршруте «Уфимского ожерелья» установлено 1185 фонарей.