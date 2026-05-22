В Уфе планируется благоустройство еще одного участка «Уфимского ожерелья» – соединение маршрутов с Дёмским районом, вдоль Дёмского шоссе от переулка Школьный до моста через реку Дёма. Сейчас по нему ведутся все необходимые расчетные работы, сообщает администрация города.
Уникальность «Уфимского ожерелья» в том, что маршруты проходят по всему городу через зеленые островки и по ним можно увидеть основные достопримечательности и общественные пространства нашей любимой Уфы. Например, в Кировском районе через тропы ожерелья можно попасть на Президент-отель, стелу Город трудовой доблести, Монумент Дружбы, площадь Салавата Юлаева, увидеть новые скверы – Времена года, Колонка и другие.
Ранее сообщалось, что на маршруте «Уфимского ожерелья» установлено 1185 фонарей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.