Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Как сообщили в минторговли региона, с 22 по 24 мая ярмарки пройдут в 31 муниципалитете. Традиционно, на таких ярмарках можно купить натуральную, свежую продукцию местного производства.

За три дня будет организовано 45 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочную торговлю организуют сегодня на участке автодороги на улице Правды - от Ухтомского до Мусы Джалиля, на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.