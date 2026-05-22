В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

23 и 24 мая в Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня, сообщает мэрия. У жителей и гостей города будет возможность приобрести свежие продукты питания и овощи напрямую у башкирских производителей.

В субботу торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля, по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

В воскресенье будут работать площадки по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

Время работы – с 9 до 16 часов.

Для проведения ярмарки в Дёмском районе в субботу будет перекрыто движение на участке улицы Правды.