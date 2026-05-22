В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

23 и 24 мая в Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня, сообщает мэрия. У жителей и гостей города будет возможность приобрести свежие продукты питания и овощи напрямую у башкирских производителей.
В субботу торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля, по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.
В воскресенье будут работать площадки по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.
Время работы – с 9 до 16 часов.
Для проведения ярмарки в Дёмском районе в субботу будет перекрыто движение на участке улицы Правды.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.