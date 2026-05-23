В Башкирии водитель затонированного автомобиля получил 8 суток ареста

Ранее инспекторы ДПС остановили в Октябрьском автомобиль марки ВАЗ-21140, светопропускание стекол которого не соответствовало требованиям технического регламента.

«При проверке по базе данных установлено, что 19-летнему водителю еще в апреле выдано требование об устранении условий, способствующих совершению правонарушения, а именно — удалении покрытия с передних стекол. Однако юноша проигнорировал законное распоряжение и продолжал движение в затонированном автомобиле», — отметил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

За отказ выполнить требование сотрудника полиции в отношении водителя составлен протокол. Городским судом принято решение о назначении наказания в виде административного ареста сроком на 8 суток.

«Управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует нормативам, влечет штраф в размере 500 рублей. Игнорирование требований об устранении тонировки и отказ прекратить противоправное поведение квалифицируются как неповиновение сотруднику полиции, что грозит арестом до 15 суток», — напомнили в ГАИ и добавили, что темные стекла значительно снижают видимость в сумерках, дождь и туман, провоцируют ДТП.

Как ранее сообщал Башинформ, уфимка столкнулась с тяжёлыми последствиями аварии. На улице Бакалинской в Уфе 10 октября 2025 года внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. От удара автомобиль медиков перевернулся. В результате пять человек — водитель, два медработника, врач и пациентка Ксения — получили травмы.