Почтовые отделения в Башкирии изменят график работы

27 мая станет выходным для большинства почтовых отделений в республике.
«Почтовые отделения, оказывающие услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме, — уточнили в пресс-службе УФПС в РБ. — 26 мая рабочий день почтовых отделений сократится на один час».
В праздничный день, в Курбан-байрам, почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.
Как сообщал Башинформ, жители Башкирии могут стать авторами марки и открыток к Году единства народов России.
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