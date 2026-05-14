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05:04 (UTC+5), 14 Мая 2026

Жители Башкирии могут стать авторами марки и открыток к Году единства

На территории современной России проживают представители более 190 этнических групп с собственной культурной идентичностью и языковыми диалектами. По решению президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России.

Фото: пресс-служба | Почта России
Лейла Аралбаева

Почта выпустит блок марок и авторские открытки, посвящённые Году единства народов России. Изображения выберут среди творческих работ участников открытого всероссийского конкурса, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Почты России.

Конкурс направлен на сохранение самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в России, укрепление взаимного уважения и поддержку культурного многообразия.

Участвовать в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Для этого им нужно создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз почтового блока или авторской открытки, посвящённый единству народов России, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и других. Почтовый блок — это одна или несколько марок на листе с полями, на которых размещены соответствующая надпись или изображение, дополняющие рисунок на марке.

Открытый всероссийский тематический конкурс на создание эскизов почтового блока и открыток по теме «Год единства народов России» проводит дочерняя компания Почты России АО «Марка» при поддержке Московского отделения союза художников России и Союза филателистов России.

Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы нужно до 31 мая. Итоги конкурса объявят до 10 июня. На основе лучших работ изготовят почтовый блок и пять открыток.

Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.

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