Жители Башкирии могут стать авторами марки и открыток к Году единства

Почта выпустит блок марок и авторские открытки, посвящённые Году единства народов России. Изображения выберут среди творческих работ участников открытого всероссийского конкурса, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Почты России.
Конкурс направлен на сохранение самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в России, укрепление взаимного уважения и поддержку культурного многообразия.
Участвовать в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Для этого им нужно создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз почтового блока или авторской открытки, посвящённый единству народов России, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и других. Почтовый блок — это одна или несколько марок на листе с полями, на которых размещены соответствующая надпись или изображение, дополняющие рисунок на марке.
Открытый всероссийский тематический конкурс на создание эскизов почтового блока и открыток по теме «Год единства народов России» проводит дочерняя компания Почты России АО «Марка» при поддержке Московского отделения союза художников России и Союза филателистов России.
Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы нужно до 31 мая. Итоги конкурса объявят до 10 июня. На основе лучших работ изготовят почтовый блок и пять открыток.
Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.
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