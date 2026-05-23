Команда Башкирии вошла в пятерку лучших на «Туриаде-2026» 

Очередная «Туриада» традиционно проводилась под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году «Туриада» собрала рекордное количество участников — более 700 спортсменов и туристов из 14 регионов ПФО, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Кроме того, гостями «Туриады» стали команды из дружественных стран — Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана.

«Спортсмены из Башкортостана показали отличные результаты и вошли в топ-5 по итогам общекомандного зачёта Лагеря среди 14 регионов Приволжского федерального округа», — сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Особенно отличились ребята из Башкортостана в командном зачете по дисциплине «дистанция-водная», где завоевали первое место.

В конкурсе авторской песни «Музыка сердец» команда Башкортостана заняла второе место. В командном зачете по направлению культурно-познавательного туризма также завоевала «серебро».

На торжественной церемонии закрытия XIII спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026» заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодёжных, спортивных и туристских инициатив.

Программа «Туриады-2026» включала в себя не только спортивные состязания, но и конкурсы, направленные на развитие творческих и нравственных качеств молодёжи. Участники демонстрировали свои навыки в туристических эстафетах, конкурсах на туристическую тематику и фестивале бардовской песни.

О том, как Башкортостан открывается для регионов России и мира, читайте в большом материале Башинформа.