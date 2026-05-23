Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:00 (UTC+5), 23 Мая 2026

Команда Башкирии вошла в пятерку лучших на «Туриаде-2026» 

С 19 по 22 мая на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области проходил XIII спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2026».

Фото: пресс-служба | правительство Башкирии
Галина Бахшиева

Очередная «Туриада» традиционно проводилась под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году «Туриада» собрала рекордное количество участников — более 700 спортсменов и туристов из 14 регионов ПФО, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Кроме того, гостями «Туриады» стали команды из дружественных стран — Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана.

«Спортсмены из Башкортостана показали отличные результаты и вошли в топ-5 по итогам общекомандного зачёта Лагеря среди 14 регионов Приволжского федерального округа», — сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Особенно отличились ребята из Башкортостана в командном зачете по дисциплине «дистанция-водная», где завоевали первое место.

В конкурсе авторской песни «Музыка сердец» команда Башкортостана заняла второе место. В командном зачете по направлению культурно-познавательного туризма также завоевала «серебро».

На торжественной церемонии закрытия XIII спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026» заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодёжных, спортивных и туристских инициатив.

Программа «Туриады-2026» включала в себя не только спортивные состязания, но и конкурсы, направленные на развитие творческих и нравственных качеств молодёжи. Участники демонстрировали свои навыки в туристических эстафетах, конкурсах на туристическую тематику и фестивале бардовской песни.

О том, как Башкортостан открывается для регионов России и мира, читайте в большом материале Башинформа.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru