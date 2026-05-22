Жительница Нижегородской области спустя 30 лет доказала права на квартиру

Женщина из села Спасское с 1996 года была прописана в квартире, которую её семье предоставил банк по ордеру от местной администрации. После дефолта 1998 года кредитную организацию ликвидировали, а жильё осталось без собственника.

Как поделилось издание pravda-nn.ru, попытки приватизировать жилье в 2017 и 2022 годах не увенчались успехом. Отмечается, что фонды банка должны были отойти муниципалитету, но он этим по каким-то причинам не занялся.

За помощью заявительница (её муж — инвалид II группы, сын — участник спецоперации) обратилась в аппарат регионального уполномоченного по правам человека.

Специалисты подняли архивы, подготовили иск и сопровождали женщину в суде. В итоге правосудие встало на её сторону, и теперь нижегородка сможет оформить квартиру в собственность.

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