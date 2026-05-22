Жительница Башкирии пряталась от приставов в шкафу

О возвращении на родину должницы узнали судебные приставы. Когда они приехали по адресу, сожитель сообщил, что кроме него дома никого нет. Однако шорох из шкафа выдал горе-мать.

Женщину доставили в отделение, назначили штраф, но это не освобождает ее от основного долга. Ей по-прежнему грозит взыскание всей суммы алиментов.

Ранее в розыск из-за неуплаты алиментов объявили жителя Миякинского района.