Житель Башкирии задолжал своему ребенку полмиллиона рублей

Приставы Миякинского района разыскивают Ильгиза Л. Мужчина объявлен в исполнительный розыск из-за неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
В отношении него возбуждено исполнительное производство, однако решение суда игнорируется. Задолженность по алиментам превысила 500 тысяч рублей. Судебные приставы применили к должнику весь комплекс принудительных мер, включая ограничение на выезд за пределы РФ.
В связи с тем, что мужчина длительное время скрывается и не является в службу судебных приставов, он был объявлен в розыск.
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