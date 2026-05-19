Житель Башкирии задолжал своему ребенку полмиллиона рублей

Приставы Миякинского района разыскивают Ильгиза Л. Мужчина объявлен в исполнительный розыск из-за неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

В отношении него возбуждено исполнительное производство, однако решение суда игнорируется. Задолженность по алиментам превысила 500 тысяч рублей. Судебные приставы применили к должнику весь комплекс принудительных мер, включая ограничение на выезд за пределы РФ.

В связи с тем, что мужчина длительное время скрывается и не является в службу судебных приставов, он был объявлен в розыск.