В МЧС Башкирии поступило 185 заявлений-деклараций на открытие пляжей

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по количеству открытых пляжей в прошлые годы наша республика является лидером в ПФО. В 2026 году количество официальных мест для купания планируется увеличить.

Между тем, в связи с жаркой погодой сотрудники ГИМС МЧС России проводят профилактические рейды по традиционным местам отдыха граждан, предупреждая их об опасности купания в несанкционированных местах и досрочном открытии купального сезона.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе к открытию сезона подготовят 9 пляжей и 4 новых места отдыха — в микрорайоне Мелькомбинат, на Князевской переправе, Романовском карьере и на улице Кемеровской.