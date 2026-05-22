В Уфе к открытию сезона подготовят 9 пляжей и 4 новых места отдыха

Традиционно 1 июня в столице Башкирии стартует купальный сезон. Как стало известно «Башинформу», в этом сезоне для уфимцев будут работать девять уже известных городских пляжей. В Дёмском районе это пляж «Красивая поляна» на озере Красивом, в Калининском — «Песчаный» на реке Уфе и «Гольфстрим» на озере Теплом, в Кировском — «Солнечный» на реке Белой, в Ленинском — «Водник» и «Ак Яр» в Затоне на реке Белой, в Октябрьском— «Берег солнца» и «Сипайловское Сочи» на реке Уфе, а также пляж «Кашкадан» на одноименном озере.

Две популярные в прошлом зоны отдыха в этом году работать не будут. «Райский берег» закрыт на реконструкцию, а «Ак Яр Нижегородка» заболочена. Взамен них обустроят четыре новые безопасные локации: в микрорайоне Мелькомбинат, на Князевской переправе, Романовском карьере и на улице Кемеровской. Ещё несколько вариантов сейчас прорабатываются.

«Нужно ещё раз проанализировать места несанкционированного купания, куда из года в год идут жители, оценив возможность создания там безопасных зон отдыха, — подчеркнул и. о. мэра Уфы Сергей Кожевников на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. — Несчастные случаи с гибелью людей происходят именно на так называемых неофициальных пляжах, где нет спасателей и неизвестно состояние дна. Нужно больше комфортных и безопасных мест».

К открытию сезона спасатели уже очистили дно большинства официальных мест купания. Установили 134 аншлага и семь предупреждающих баннеров со статистикой несчастных случаев. Провели 47 рейдов, проинструктировали более 800 человек. Благодаря усиленной работе за последние пять лет количество трагедий на воде значительно сократилось. В 2025 году утонули два человека — и оба в запрещённых для купания местах.

Еще одна категория риска — отдыхающие на сапбордах, лодках и маломерных судах.

«До открытия сезона уже зафиксированы случаи, когда люди на плавсредствах отходят далеко от берега, вода не прогретая, спасательных жилетов они с собой не имеют. Здесь также требуется действовать на упреждение», — резюмировал и. о. главы администрации города.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в новом купальном сезоне откроют 560 мест отдыха.