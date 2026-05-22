В Башкирии до конца мая ограничат посещение лесов

С 23 по 31 мая на территории республики будет действовать режим ограничения посещения лесов, а также въезда автомобилей и транспорта. Об этом сообщает минлесхоз РБ.
Меры связаны с повышением класса пожарной опасности в лесных зонах и обязательны для всех, включая туристов и охотников.
«Исключение составляют лишь лица, которые занимаются охраной, защитой и воспроизводством лесов в рамках действующих договоров аренды или купли-продажи лесных насаждений. В период действия ограничений ведется усиленный контроль. Патрульно-маневренные группы переходят на круглосуточный мониторинг территорий лесного фонда для пресечения нарушений установленного режима», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в Башкирии благодаря ИИ-камерам значительно снизилось число лесных пожаров.
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