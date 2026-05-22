«Цена высока»: уфимец Рустам Набиев честно рассказал о покорении Эвереста

«Я очень сильно истощаюсь. Цена этого на самом деле очень высока. Было нереально тяжело. Вы бы знали, сколько раз я плакал, приходя в палатку, не понимая, почему так тяжело! Но это Эверест, по-другому быть не должно. Он показывал свой характер, а я должен был показать свой. Поэтому и получилось. Молился всю дорогу. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто молился за меня. Ваши молитвы очень помогли», – откровенно поделился Рустам.

Напомним, накануне уфимский блогер и альпинист добрался до вершины Эвереста, преодолев более 8,8 тысячи метров. Он стал первым человеком на Земле, кто поднялся на самую высокую точку мира на одних руках.