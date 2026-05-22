Сенатору от Башкирии вручили медаль Святой великомученицы Екатерины

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова удостоена медали Святой великомученицы Екатерины I степени. Награду вручают священнослужителям, общественным деятелям, благотворителям за особые заслуги перед Церковью и обществом.
«Наш комитет активно сотрудничает с Русской православной церковью. Одно из ключевых направлений нашей совместной работы — воспитание подрастающего поколения и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это взаимодействие особенно ярко проявляется в рамках ежегодных Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации. Благодарю за награду и считаю её результатом нашего общего труда», — сказала Лилия Гумерова.
Ранее уроженцу Уфы Мурату Абдульманову вручили российскую награду.
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