В Уфе временно ограничат движение по мосту через Белую

В ночь с 21 на 22 мая на мосту-вставке через реку Белую в Уфе будет частично ограничено движение из-за проведения дорожных работ, сообщили в мэрии.
Закроют три полосы в сторону аэропорта с 21 часа 21 мая до 6 часов 22 мая. Проезд будет возможен по крайней левой полосе мостового перехода.
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.
Ранее сообщалось, что в Уфе для проведения полумарафона перекроют проспект Октября.
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