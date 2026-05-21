В Уфе временно ограничат движение по мосту через Белую

В ночь с 21 на 22 мая на мосту-вставке через реку Белую в Уфе будет частично ограничено движение из-за проведения дорожных работ, сообщили в мэрии.

Закроют три полосы в сторону аэропорта с 21 часа 21 мая до 6 часов 22 мая. Проезд будет возможен по крайней левой полосе мостового перехода.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Ранее сообщалось, что в Уфе для проведения полумарафона перекроют проспект Октября.