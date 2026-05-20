Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:34 (UTC+5), 20 Мая 2026

В Уфе для проведения полумарафона перекроют проспект Октября

23 мая в Уфе пройдет X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Можно будет пробежать четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 км. В рамках забега вновь проведут благотворительную акцию #Бегупомогу, участники которой собирают средства в поддержку уфимских благотворительных фондов.

Фото: пресс-служба | мэрия Уфы
Лейла Аралбаева

Также Уфа примет участие в конкурсе на звание беговой столицы России.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением полумарафона в Уфе будет ограничено движение на проспекте Октября:

  • 23 мая с 7.00 до 16.00 проспект Октября (от дома №144/1 до ул. Оренбургской),
  • с 9.00 22 мая до 22.00 23 мая проезды и крайняя правая полоса проспекта Октября (вдоль площади им. В.И. Ленина)

Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится. Троллейбусы №13 и №22 во время забега приостановят работу.

Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Если планируются поездки – рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте, подчеркнули в мэрии.

пресс-служба мэрия Уфыпресс-служба мэрия Уфы
Фото: пресс-служба | мэрия Уфы
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru