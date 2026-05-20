В Уфе для проведения полумарафона перекроют проспект Октября

Также Уфа примет участие в конкурсе на звание беговой столицы России.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением полумарафона в Уфе будет ограничено движение на проспекте Октября:

23 мая с 7.00 до 16.00 проспект Октября (от дома №144/1 до ул. Оренбургской),

с 9.00 22 мая до 22.00 23 мая проезды и крайняя правая полоса проспекта Октября (вдоль площади им. В.И. Ленина)

Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится. Троллейбусы №13 и №22 во время забега приостановят работу.

Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Если планируются поездки – рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте, подчеркнули в мэрии.