В Стерлитамаке определили площадку для забоя скота на Курбан-байрам

В Стерлитамаке организовали единую специальную площадку для забоя скота на Курбан-байрам. Как сообщили в мэрии города, обряд жертвоприношения будет проводиться на территории межрайонной торговой базы по адресу: улица Худайбердина, 85. Площадка будет работать 27 мая.

Ранее сообщалось, что в Уфе традиционно будут организованы две площадки для забоя жертвенных животных: возле торгового центра «Караван» по ул. Пригородная, 55 и около Северного автовокзала.

О правилах забоя скота на Курбан-байрам можно прочитать здесь.