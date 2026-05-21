В многодетной семье Курбатовых из Башкирии родился шестой ребенок

В Башкирии в Международный день семей, 15 мая, в семье Курбатовых родился шестой ребенок. Анатолий Владимирович и Мария Сергеевна стали родителями дочери Изольды.
Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета республики по делам юстиции, в семье подрастают Сергей (2015 года рождения) — учащийся 4 класса, Евгений (2017 года рождения) — учащийся 3 класса, Кирилл (2019 года рождения) и Денис (2020 года рождения) готовятся пойти в первый класс, сестра Дарья (2021 года рождения).
Свидетельство о рождении гражданке Российской Федерации Курбатовой Изольде Анатольевне сотрудники отдела ЗАГС вручили в торжественной обстановке.
Ранее «Башинформ» сообщал о женщине, которая родила 11 детей.
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