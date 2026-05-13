Жительница Башкирии пять лет была бездетной, а после родила 11 детей

Скромная и не очень разговорчивая Эльвира сама выросла в многодетной семье. Она всегда мечтала о детях. Два десятка лет назад трудилась дояркой в родной деревне Аскарово — там и встретила любовь всей своей жизни — красивого брюнета с необычным именем Ишкельде, что в переводе в башкирского означает «пришел друг».

«Я ее как-то сразу заметил. Около года встречались, затем поженились...», – поделился хозяин большой семьи.

Однако детей у красивой башкирской пары из самого «медового» района Башкирии долго не было. Пять лет они ждали первенца и в 2002 году на свет появилась малышка Айзиля.

«Когда мама меня носила под сердцем, она поклялась, что после столь долгого ожидания будет рожать столько, сколько Бог даст. Теперь нас 11 братьев и сестер», – рассказала 24-летняя Айзиля.

Старшая дочь получила среднее специальное образование в Белорецком медицинском колледже и теперь трудится на благо жителей родного Бретяка — заведующей местного ФАПа. В свободное время радует родных и заказчиков тортами и пирогами.

Через два года Эльвира родила свою вторую дочь — Дилю. Сегодня она работает воспитателем в детском саду №62 в Стерлитамаке. После на свет появилась третья девочка — Алия. 19-летняя девушка сегодня получает образование в Стерлитамакском многопрофильном колледже. Будет банкиром.

В 2009-м году в семья Фахрияновых родился долгожданный мальчик. Имя ему выбирали всей семьей. Ишмурат получает среднее специальное образование в Стерлитамакском политехническом колледже.

Пятым ребенком Фахрияновых стал Ильмир. Мальчик получился самым музыкальным из всей большой семьи. Он оканчивает восьмой класс башкирской гимназии-интерната в Ишимбае и осваивает сразу два народных инструмента — курай и кубыз.

13-летняя Азалия, 11-летние двойняшки Ильзида и Гульзида, 10-летний Инсаф, 8-летний Нурислам учатся в бретякской школе. В этом году к ним присоединится шестилетний Динислам, который совсем скоро отгуляет свой первый выпускной — из детского сада.

В такой большой семье жить непросто. Но, как говорится, все при деле. Старшие получают образование и уже работают, а младшие помогают многодетным родителям по хозяйству: выращивают коров, лошадей, ухаживают за пчелами и помогают собирать самый вкусный мед.

«У нас все при деле. Скучать в деревне некогда, – признается старшая Айзиля. – В нашей семье есть золотое правило: уважать друг друга. Конфликтов у нас очень мало, ведь каждый может рассчитывать на откровенный разговор, где его поймут и примут».