В конце мая и начале июня в Башкирию придут дожди и прохлада

С 28 мая по 3 июня ожидается похолодание и частые дожди. Дневные температуры будут колебаться от +13 до +19 °C, ночью — от +7 до +11 °C.

В ближайшие дни в регионе будет преобладать теплая, преимущественно сухая погода.

Сегодня, 21 мая, температура воздуха составит днем +18,+23°. 22 мая столбики термометров покажут +21, +26°. 23 мая воздух прогреется до +24, +29°.

Ранее в МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Башкирии.