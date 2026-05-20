В МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Башкирии

По информации Башгидрометцентра, в республике ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по юго-востоку возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью +9, +14°, местами до +4°, днём +18, +23°. Видимость на дорогах хорошая.

В МЧС России напомнили, что при высокой пожароопасности нельзя разводить костры и сжигать сухую траву, бросать окурки и спички, стоит избегать пожароопасных работ на открытом воздухе.

При сильном ветре надо убрать незакреплённые предметы с балконов, держаться подальше от деревьев, ЛЭП и рекламных конструкций и не парковать авто под деревьями и слабыми конструкциями.