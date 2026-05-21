МЧС Башкирии предупредило о заморозках 

В ночь на 22 мая в восточных районах республики ожидаются заморозки до −2 °С в воздухе и на поверхности почвы, сообщили в региональном МЧС.

Температура воздуха ночью опустится до +3, +8 градусов. Днем будет +20, +25 градусов.

Ветер ожидается переменных направлений слабый. На автодорогах видимость хорошая.

В отдельных западных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в конце мая и начале июня в Башкирию придут дожди и прохлада.