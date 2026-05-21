Башкирский музей «Шульган-Таш» получил Национальную премию имени Лихачева

Историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш» получил III Национальную премию в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Радостной новостью поделился Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Шульган-Таш» стал победителем в номинации «Национальное достояние». По словам Хабирова, конкуренцию проекту из Бурзянского района составляли ведущие музеи России — «Петергоф», музеи-заповедники «Бородинское поле», «Сталинградская битва» и многие другие. Всего на конкурс было подано больше тысячи заявок.
«Тем ценнее победа республики! Наш музей «Шульган-Таш» — первый и пока единственный в России, посвящённый пещерному наскальному искусству эпохи палеолита. Возраст рисунков в пещере — 16,5–20,5 тыс. лет. В прошлом году их включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приглашаю всех, кто был и кто еще не был, в наш удивительный музей», — поделился Глава республики.
Ранее «Башинформ» поделился пятью удивительными фактами о пещере Шульган-Таш в Башкирии.
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