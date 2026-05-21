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07:05 (UTC+5), 21 Мая 2026

Башкирский музей «Шульган-Таш» получил Национальную премию имени Лихачева

«Шульган-Таш» стал победителем в номинации «Национальное достояние».

Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
Инсаф Хужабирганов

Историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш» получил III Национальную премию в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Радостной новостью поделился Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Шульган-Таш» стал победителем в номинации «Национальное достояние». По словам Хабирова, конкуренцию проекту из Бурзянского района составляли ведущие музеи России — «Петергоф», музеи-заповедники «Бородинское поле», «Сталинградская битва» и многие другие. Всего на конкурс было подано больше тысячи заявок.

«Тем ценнее победа республики! Наш музей «Шульган-Таш» — первый и пока единственный в России, посвящённый пещерному наскальному искусству эпохи палеолита. Возраст рисунков в пещере — 16,5–20,5 тыс. лет. В прошлом году их включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приглашаю всех, кто был и кто еще не был, в наш удивительный музей», — поделился Глава республики.

Ранее «Башинформ» поделился пятью удивительными фактами о пещере Шульган-Таш в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
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