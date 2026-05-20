В городах Башкирии ввели режим «черного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате 20 мая вводится режим «черного неба» – режим №1 неблагоприятных метеорологических условий.

Он начнет действовать с 20.00 сегодня и продлится сутки, сообщили в минэкологии республики.

Это означает, что в такие периоды выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов из-за плохих погодных условий опустятся на уровень жилых домов. Промышленным предприятиям в это время предписано снизить объем выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.

Ранее сообщалось, что в западных районах Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.