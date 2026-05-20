В западных районах Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

20 мая в отдельных западных районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Башгидромет.
По прогнозам синоптиков, существенных осадков сегодня не предвидится, днем по северо-востоку пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем будет +26, +31 градус.
Ранее сообщалось, что 21 мая в регионе жара пойдет на спад.
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