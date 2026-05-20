Сезон «змеиных свадеб»: в Башкирии стали чаще встречать пресмыкающихся

Теоретически погода может повлиять и на численность змей, рассуждает Винер Хабибуллин. Если зима была мягкой и змеи не вымерзли на зимовках, а теплая и дождливая весна обеспечит хорошую кормовую базу, мышей и лягушек, то популяция действительно может вырасти. Но сейчас это скорее субъективное ощущение людей.

Всего в Башкортостане водится шесть видов змей, и только два из них ядовитые. Обыкновенная гадюка — встречается чаще всего в лесах, у водоемов, в захламленных кустарниках. На нее можно наткнуться в горно-лесных, северных и западных районах (Бурзянский, Белорецкий, Абзелиловский, Нуримановский, Аскинский). Степная гадюка — крайне редкий вид, занесенный в Красную книгу. Обитает исключительно на самом юге республики.

— Главное внешнее отличие ядовитой гадюки от неядовитых ужей — коренастое туловище, короткий хвост и треугольная голова с шейным перехватом. У большинства гадюк на спине есть тёмная зигзагообразная полоса. Встречаются и полностью чёрные особи — это тоже гадюки. У ужей характерные желтые или оранжевые «ушки» на голове, — рассказал биолог.

Собеседник «Башинформа» также развеял распространяемый в соцсетях миф о «суперъядовитых» весенних змеях: «Сама ядовитость — константа, а количество яда может меняться. Весной они голодные, не ели долго, накапливали. Соответственно, больше яда впрыскивается, и кажется, что они более ядовиты».

Советы эксперта

Если змея заползла во двор или на дачный участок, лучше всего не проявлять агрессию, а заняться профилактикой: очистить территорию от хлама, высокой травы и грызунов, которые привлекают рептилий. В крайнем случае — вызвать спецслужбы.

Если укуса змеи избежать не удалось:

- обеспечьте пострадавшему полный покой и неподвижность;

- приложите к месту укуса что-то прохладное;

- пейте как можно больше жидкости;

- незамедлительно обратитесь к врачу.

Ранее в заповеднике Башкирии обнаружили редкую гадюку.