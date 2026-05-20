Сезон «змеиных свадеб»: в Башкирии стали чаще встречать пресмыкающихся

В социальных сетях Башкирии активно обсуждают участившиеся случаи встреч со змеями. Жители связывают это с аномально теплой весной и дождями, строя гипотезы о резком росте популяции и повышенной опасности рептилий. О том, что происходит на самом деле, действительно ли весенний яд опаснее и как вести себя при встрече со змеей, рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии и биологического образования БГПУ им. М. Акмуллы Винер Хабибуллин.
Говорить о резком увеличении численности змей в регионе пока рано — достоверной информации о «нашествии» нет, пояснил ученый.
— То, что люди стали замечать их чаще, объясняется комбинацией двух факторов: это сезонная миграция и размножение. Весной у змей наступает период активности. Они выходят со зимовки, перемещаются к местам летнего питания и размножаются. В народе это время называют «змеиными свадьбами» — самцы активно борются за самок и становятся более агрессивными. Поэтому любую змею лучше не трогать. Увидел — отойди как можно дальше, и будет хорошо все, — посоветовал эксперт. — С другой стороны, раннее тепло и хорошая погода вывели на природу больше людей. Соответственно, шансы человека и змеи пересечься на одной тропе резко возросли.
Теоретически погода может повлиять и на численность змей, рассуждает Винер Хабибуллин. Если зима была мягкой и змеи не вымерзли на зимовках, а теплая и дождливая весна обеспечит хорошую кормовую базу, мышей и лягушек, то популяция действительно может вырасти. Но сейчас это скорее субъективное ощущение людей.
Всего в Башкортостане водится шесть видов змей, и только два из них ядовитые. Обыкновенная гадюка — встречается чаще всего в лесах, у водоемов, в захламленных кустарниках. На нее можно наткнуться в горно-лесных, северных и западных районах (Бурзянский, Белорецкий, Абзелиловский, Нуримановский, Аскинский). Степная гадюка — крайне редкий вид, занесенный в Красную книгу. Обитает исключительно на самом юге республики.
— Главное внешнее отличие ядовитой гадюки от неядовитых ужей — коренастое туловище, короткий хвост и треугольная голова с шейным перехватом. У большинства гадюк на спине есть тёмная зигзагообразная полоса. Встречаются и полностью чёрные особи — это тоже гадюки. У ужей характерные желтые или оранжевые «ушки» на голове, — рассказал биолог.
Собеседник «Башинформа» также развеял распространяемый в соцсетях миф о «суперъядовитых» весенних змеях: «Сама ядовитость — константа, а количество яда может меняться. Весной они голодные, не ели долго, накапливали. Соответственно, больше яда впрыскивается, и кажется, что они более ядовиты».
Советы эксперта
Если змея заползла во двор или на дачный участок, лучше всего не проявлять агрессию, а заняться профилактикой: очистить территорию от хлама, высокой травы и грызунов, которые привлекают рептилий. В крайнем случае — вызвать спецслужбы.
Если укуса змеи избежать не удалось:
- обеспечьте пострадавшему полный покой и неподвижность;
- приложите к месту укуса что-то прохладное;
- пейте как можно больше жидкости;
- незамедлительно обратитесь к врачу.
Ранее в заповеднике Башкирии обнаружили редкую гадюку.
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