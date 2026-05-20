Россиянам продлили безвизовый въезд в Китай до 2027 года

Китай разрешил гражданам России приезжать в страну без визы еще на два года. Новое правило будет действовать до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает ТАСС.

По его словам, безвизовый режим распространяется на туристические поездки, деловые визиты, посещение друзей и родственников, транзит. Находиться в стране без визы можно до 30 дней.

Ранее сообщалось, что из Уфы стартуют прямые рейсы во Вьетнам.