Из Уфы стартуют прямые рейсы во Вьетнам

Прямые рейсы из Уфы во вьетнамский курорт Нячанг стартуют с 21 мая, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Башкирии.

Полеты будут выполнять вьетнамский авиаперевозчик VietJet на лайнерах Airbus A330-300. Рейсы планируются по понедельникам и четвергам. Перелет будет длиться около 9 часов.

Авиасообщение с Вьетнамом после длительного перерыва возобновилось в ноябре прошлого года.

Ранее из Уфы запустили первый за последние 30 лет прямой авиарейс в Абхазию, сообщал «Башинформ».