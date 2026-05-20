Родителей предупредили о риске мошенничества при покупке путевок в лагеря

Минпросвещения России призывает родителей внимательно подходить к выбору мест детского отдыха, способа приобретения путевок и не доверять сомнительным предложениям. Кроме того, в преддверии летней оздоровительной кампании Минпросвещения России запустило бесплатную федеральную горячую линию по вопросам детского отдыха. Связаться со специалистами можно по номеру: 8 (800) 250-28-90.

Центр всестороннего развития детей «Прогресс» совместно со Всероссийским родительским комитетом (советом) при Минпросвещения России подготовил памятки для родителей.

В них содержатся ключевые правила безопасного приобретения путевок: рекомендованный алгоритм выбора детского лагеря, порядок получения путевки в федеральный детский центр, информация о государственных поддержках детского отдыха (о льготах и компенсации), а также практические рекомендации для родителей.

Родителям в первую очередь рекомендуется изучить реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, размещенный на портале «детскийотдых.рф», который содержит официальные контактные данные организаций отдыха детей и их оздоровления. Затем следует перейти на сайт детского лагеря, внимательно ознакомиться с информацией, а также с отзывами детей и родителей. Уточняющие вопросы можно задать на федеральной горячей линии и региональных горячих линиях по вопросам детского отдыха или напрямую по номеру телефона выбранной организации отдыха детей и их оздоровления.

Ознакомиться с памятками для родителей можно на сайте.

Ранее Башинформ сообщал о том, как в Башкирии будет организована летняя оздоровительная кампания для детей.