Около 3 тысяч человек пострадали от клещей в Башкирии с начала сезона

С начала сезона активности клещей в медицинские организации Башкортостана по поводу присасывания кровососущих обратились 2854 человека.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, это почти на 2 тысячи меньше показателей прошлого года — за аналогичный период 2025 года за помощью пришли 4665 жителей республики.

Доля детей среди пострадавших составляет около 35,6 %.

В Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах работают пункты по приему и исследованию клещей на инфекции. График работы пунктов представлен на официальном сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям о необходимости соблюдать меры индивидуальной защиты. При выходе на природу следует использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носить специальную защитную одежду. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на обработку от клещей и мышей потратят 53,5 млн рублей.