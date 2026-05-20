Около 3 тысяч человек пострадали от клещей в Башкирии с начала сезона

С начала сезона активности клещей в медицинские организации Башкортостана по поводу присасывания кровососущих обратились 2854 человека.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, это почти на 2 тысячи меньше показателей прошлого года — за аналогичный период 2025 года за помощью пришли 4665 жителей республики.
Доля детей среди пострадавших составляет около 35,6 %.
В Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах работают пункты по приему и исследованию клещей на инфекции. График работы пунктов представлен на официальном сайте ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям о необходимости соблюдать меры индивидуальной защиты. При выходе на природу следует использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носить специальную защитную одежду. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на обработку от клещей и мышей потратят 53,5 млн рублей.
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