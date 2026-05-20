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08:50 (UTC+5), 20 Мая 2026

Метрические книги Башкирии внесут в портал Росархива

Таким образом жители республики получат доступ к старинным документам через интернет.

Фото: скрин | сайт https://basharchive.ru/
Гульфия Акулова

В Башкирии стартует пилотный проект по подключению республики к федеральной системе удаленного использования архивных документов. В едином портале Росархива разместят метрические книги записей о рождении, браке, смерти, которые велись на территории республики. Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Теперь жителям региона станет проще получить доступ к историческим документам и найти данные о своих предках. Напомним, что в Национальном архиве республики хранится 13 тысяч дел метрических книг мусульманских и православных приходов, Уфимской синагоги и некоторых языческих населенных пунктов.

Кроме того, работает проект «Башархив», который дает людям доступ к историческим документам, к сельскохозяйственной переписи 1917 года Уфимской и Оренбургской губерний.

«Все больше наших жителей хотят знать, откуда они родом, кем были их предки, как жили их семьи и их народ. Без этого трудно по-настоящему понимать и себя, и свою страну. Поэтому внедряем современные информационные технологии в архивное дело. Это судьбы людей, история семей, память о наших корнях», — сказал Андрей Назаров. 

Ранее сообщалось, что жителей Башкирии научат составлять родословные. 

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