Жителей Башкирии научат составлять родословные

Жителей Башкирии, участников марафона зональных мероприятий «Крепкая семья – трезвое село – сильный Башкортостан» сотрудники Национального архива республики научат составлять родословные.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, занятия будут проходить в течение двух месяцев.

Первое занятие по теме «Башкирская семья: от предков к потомкам» в Иглинском районе провел заместитель начальника отдела Руслан Саитгалин. Он представил презентацию архивных документов «Сила рода — шежере» и провел мастер-класс по составлению родословных.

Как отметили в Нацархиве, выступление вызвало большой интерес: участники задавали вопросы о доступности архивных документов, стоимости платных услуг по составлению своего шежере и их сроках.

Ранее Башинформ писал о том, где жителям Башкирии искать свои корни.