Жителей Башкирии научат составлять родословные

Жителей Башкирии, участников марафона зональных мероприятий «Крепкая семья – трезвое село – сильный Башкортостан» сотрудники Национального архива республики научат составлять родословные.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, занятия будут проходить в течение двух месяцев.
Первое занятие по теме «Башкирская семья: от предков к потомкам» в Иглинском районе провел заместитель начальника отдела Руслан Саитгалин. Он представил презентацию архивных документов «Сила рода — шежере» и провел мастер-класс по составлению родословных.
Как отметили в Нацархиве, выступление вызвало большой интерес: участники задавали вопросы о доступности архивных документов, стоимости платных услуг по составлению своего шежере и их сроках.
Ранее Башинформ писал о том, где жителям Башкирии искать свои корни.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.