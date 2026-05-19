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10:25 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Башкирии выросла подростковая преступность

Уровень совершенных подростками преступлений в Башкирии по итогам первого квартала 2026 года вырос на 16%. Об этом в передаче «Честно говоря» на БСТ сообщила ответсек комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве РБ Лиана Мухаметдинова.

Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Иван Вавилов
«Сейчас 273 преступления подростками уже совершено. В основном это кражи, грабежи, мошенничество и нанесения вреда здоровью. Дети становятся агрессивнее, нам надо задуматься об этом. Для ребят нужно создавать больше общественных пространств и активностей, интересных в первую очередь им самим. Взрослым важно прислушиваться к детям», — заявила Мухаметдинова.

По словам замминистра просвещения республики Инессы Косолаповой, ведомство совместно с федеральными коллегами при помощи ИИ ведет мониторинг деструктивного контента, направленного против несовершеннолетних.

«Сегодня очень много различных опасностей для подростков вокруг, и все эти опасности в смартфоне — в закрытых группах в соцсетях, где не всегда присутствуют взрослые. Поэтому наша задача в рамках образовательного и воспитательного процесса рассказать и показать детям, что есть определенные сообщества, настроенные против нашей молодежи. Вопросы правового воспитания очень важны и актуальны, дети должны понимать свою ответственность. Ведь участие в деструктивных действиях чревато наказанием. Нам важно вовремя предупредить проблему», — подчеркнула Косолапова.

Ранее в Башкирии подросток без прав и номеров устроил «пьяную поездку».

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