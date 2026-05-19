В Башкирии выросла подростковая преступность

«Сейчас 273 преступления подростками уже совершено. В основном это кражи, грабежи, мошенничество и нанесения вреда здоровью. Дети становятся агрессивнее, нам надо задуматься об этом. Для ребят нужно создавать больше общественных пространств и активностей, интересных в первую очередь им самим. Взрослым важно прислушиваться к детям», — заявила Мухаметдинова.
По словам замминистра просвещения республики Инессы Косолаповой, ведомство совместно с федеральными коллегами при помощи ИИ ведет мониторинг деструктивного контента, направленного против несовершеннолетних.
«Сегодня очень много различных опасностей для подростков вокруг, и все эти опасности в смартфоне — в закрытых группах в соцсетях, где не всегда присутствуют взрослые. Поэтому наша задача в рамках образовательного и воспитательного процесса рассказать и показать детям, что есть определенные сообщества, настроенные против нашей молодежи. Вопросы правового воспитания очень важны и актуальны, дети должны понимать свою ответственность. Ведь участие в деструктивных действиях чревато наказанием. Нам важно вовремя предупредить проблему», — подчеркнула Косолапова.
Ранее в Башкирии подросток без прав и номеров устроил «пьяную поездку».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.