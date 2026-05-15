В Башкирии подросток без прав и номеров устроил «пьяную поездку»

В Давлеканово сотрудники ГАИ задержали подростка, который управлял «ВАЗ-2113» без номеров и в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался за подобное нарушение.
В ходе проверки у подростка зафиксировали 0,910 мг/л алкоголя. Он признался, что утром выпил с другом и решил прокатиться, а номера снял, чтобы не привлекать внимания.
На подростка и его мать составили административные протоколы, автомобиль поместили на штрафстоянку. Кроме того, в действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки уголовного преступления по статье «повторное управление ТС в состоянии опьянения».
Ранее в Уфе бабушка попала в больницу после наезда электросамокатчиков.
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