В Башкирии суд обязал бизнесмена снести плавучую баню на Нугуше

Арбитражный суд Башкортостана поддержал иск министерства природопользования и экологии республики в споре с владельцем базы отдыха, расположенной на Нугушском водохранилище.

Суд постановил расторгнуть договор на использование водного объекта и обязал владельца убрать с акватории плавучую баню, так как это нарушает водоохранное законодательство, пояснили в природоохранном ведомстве.

Решение суда пока не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года выявили 650 нарушений в сфере охраны природы.