В Башкирии суд обязал бизнесмена снести плавучую баню на Нугуше

Арбитражный суд Башкортостана поддержал иск министерства природопользования и экологии республики в споре с владельцем базы отдыха, расположенной на Нугушском водохранилище.
Суд постановил расторгнуть договор на использование водного объекта и обязал владельца убрать с акватории плавучую баню, так как это нарушает водоохранное законодательство, пояснили в природоохранном ведомстве.
Решение суда пока не вступило в силу.
Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года выявили 650 нарушений в сфере охраны природы.
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