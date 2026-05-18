В Башкирии с начала года выявили 650 нарушений в сфере охраны природы

С начала 2026 года сотрудники минэкологии Башкортостана выявили 650 нарушений природоохранного законодательства.

За это время они провели 1180 проверок. Большинство касались экологии, а также геологии и особо охраняемых территорий. По итогам проверок выписали 378 постановлений, из них 104 штрафа на 631 тысячу рублей и 276 предупреждений. Чтобы не допустить новых нарушений, выдано 840 предостережений, информирует ведомство.

Напомним, в Башкортостане в 2021 году по инициативе Главы региона создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений. Это позволило повысить эффективность контроля за использованием природных ресурсов и снизить количество нарушений.