В Башкирии следующая неделя будет короткой

В Башкирии следующая рабочая неделя будет на день короче. В гострудинспекции напомнили, что в среду, 27 мая, отмечается Курбан-байрам, который является в республике нерабочим праздничным днём.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 27 мая в число календарных дней отдыха не включается, то есть отпуск на один день продлевается. Продолжительность работы во вторник 26 мая сокращается на один час.
Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова сообщила, что для работников, которые будут работать в Курбан-байрам (по графику, вахта и так далее), предусмотрена оплата труда в двойном размере. Привлечение к работе сотрудника, для которого 27 мая является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев, оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха. Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.
Ранее жителей Башкирии предупредили о правилах забоя скота на Курбан-байрам.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.