В Башкирии следующая неделя будет короткой

В Башкирии следующая рабочая неделя будет на день короче. В гострудинспекции напомнили, что в среду, 27 мая, отмечается Курбан-байрам, который является в республике нерабочим праздничным днём.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 27 мая в число календарных дней отдыха не включается, то есть отпуск на один день продлевается. Продолжительность работы во вторник 26 мая сокращается на один час.

Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова сообщила, что для работников, которые будут работать в Курбан-байрам (по графику, вахта и так далее), предусмотрена оплата труда в двойном размере. Привлечение к работе сотрудника, для которого 27 мая является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев, оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха. Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

Ранее жителей Башкирии предупредили о правилах забоя скота на Курбан-байрам.