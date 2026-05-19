В Башкирии проверят аттракционы

Госкомитет РБ по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники усилит проверки аттракционов на территории Башкирии. Об этом стало известно на заседании правительства республики.
«Аттракционы относятся к объектам повышенной опасности и могут нести угрозу жизни и здоровью жителей, поэтому необходимо обеспечить их безопасную эксплуатацию. Проверки технического состояния развлекательного оборудования должны проводиться регулярно. Все сотрудники, работающие на аттракционах, должны иметь соответствующую квалификацию и проходить регулярное обучение», — заявил премьер-министр региона Андрей Назаров.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы руководителей администраций городов и районов.
Напомним, в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту травмирования мальчика на аттракционе.
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