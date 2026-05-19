На заправках в Башкирии подорожало топливо

Второй раз за месяц «Башнефть» подняла цену на дизельное топливо. Его стоимость выросла на 50 копеек, до 75,4 рубля. Стоимость бензина на АЗС компании не изменилась.
Ранее «Башинформ» сообщал, что это первое изменение цен на заправках компании в мае и уже 11-е с начала года.
На заправках компании «Лукойл», по данным сайта russiabase.ru, дизельное топливо стоит 76,92 руб.
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