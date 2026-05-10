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05:40 (UTC+5), 10 Мая 2026

В Башкирии подорожало топливо на заправках

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Автолюбители получили майский «подарок» от «Башнефти». На заправках вновь подорожало топливо. Самые популярные виды бензина прибавили в цене по 10 копеек. Теперь литр бензина АИ-92 обойдется 61,85 рубля, АИ-92 ATUM – 63,2 рубля, АИ-95 – 65,95 рубля, АИ-95 ATUM – 67,2 рубля. Заметнее всего подорожало дизтопливо, сразу на 30 копеек – до 74,9 рубля за литр. Цена на бензин марки АИ-100 не изменилась.

Отметим, что это первое изменение цен на заправках компании в мае и уже десятое с начала года.

На заправках компании «Лукойл», по данным сайта russiabase.ru, также подняли цены. Так, бензин марки АИ-92 стоит 64,12 руб. (+20 копеек), АИ-95 – 68,94 руб., (+26 копеек), АИ-100 — 95,54 руб. (+20 копеек), дизтопливо в цене не изменилось — 77,18 рубля за литр.

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