Ход реставрации Дома Боровского находится под контролем – Башкультнаследие

Этот двухэтажный деревянный дом с резными наличниками был построен в конце XIX века и известен тем, что в 1900 году здесь останавливался Владимир Ленин. В этом доме были приняты важные решения о создании марксистской партии и выпуске газеты «Искра». С 1987 года здание находится под охраной государства.

Заказчиком реставрации выступает АО «Компания Уфаойл», которая приобрела здание в феврале 2024 года на аукционе за 28,5 миллиона рублей.

Предполагается, что здесь будет находиться ресторан.

Проект реставрации прошел государственную историко-культурную экспертизу, согласован с Башкультнаследием и выдано разрешение на проведение работ, сообщил «Башинформу» руководитель управления Салават Кулбахтин.

По проекту должен быть сохранен внешний облик здания, все уникальные элементы, которые являются предметом охраны. Нижние венцы планируют заменить, отреставрировать каменный цоколь и деревянную резьбу на фасадах. Внутри предусмотрена полная перепланировка.

Срок завершения реставрационных работ — конец 2027 года.

Салават Кулбахтин добавил, что работы только начались, реставрация идет по проекту, а ведомство будет контролировать ход работ. За весь период запланированы не менее 2 проверок.

«В рамках контрольных мероприятий будет строго отслеживаться, чтобы работы велись в точном соответствии с утверждённой документацией, требованиями законодательства и проектными решениями. Когда работы будут завершены, подрядная организация обратится к нам для приемки. Мы проведем детальную проверку качества и соответствия проекту. Если выяснится, что компания допустила отклонения от проекта, к ней будут применены меры ответственности, а все нарушения — устранены в обязательном порядке.

Важно отметить, что после реставрации здание не перестает быть памятником федерального значения и по-прежнему остаётся под охраной государства», — сказал начальник Башкультнаследия.

Ранее в Уфе под госохрану взяли Дворец пионеров.