В Уфе Дом пионеров взяли под госохрану

Документ также утверждает режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зон. Башкультнаследию поручено обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны памятника в единый госреестр объектов культурного наследия РФ.
Одновременно с этим утратившими силу признаны пункты документов, которые утверждали границы зон охраны уфимских объектов культурного наследия регионального значения: объектов «Дворец пионеров», «Дом жилой Фека» (ул. Революционная, 18), «Училище торговое» (ул. Революционная, 41) и «Дом Александрова» (ул. Революционная, 43).
Контроль за исполнением постановления возложен на вице-премьера правительства РБ — министра земельных и имущественных отношений Наталью Полянскую.
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