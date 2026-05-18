В Уфе в купальный сезон откроют 9 официальных пляжей

В столице республики в этом году будут открыты 9 пляжей:
Безопасность на реках и озерах должна быть на первом месте, предупредили спасатели управления гражданской защиты города.
«Чтобы отдых у водоёма доставил только удовольствие, каждый человек должен знать элементарные правила безопасности. Для начала нужно правильно выбрать место для купания и отдыха», — отметили в ведомстве.
Где и как нужно купаться и загорать?
Где купаться опасно для жизни?
Когда лучше купаться?
Ранее жителей Башкирии предупредили об опасности купания в мае.
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