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06:42 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Уфе в купальный сезон откроют 9 официальных пляжей

1 июня сотни людей устремятся на отдых к водоёмам.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В столице республики в этом году будут открыты 9 пляжей:

  • Дёмский район: пляж «Красивая поляна» (озеро Красивое);
  • Калининский район: пляжи «Песчаный» (река Уфа) и «Гольфстрим» (озеро Тёплое);
  • Кировский район: пляж «Солнечный» (река Белая);
  • Ленинский район: пляжи «Водник» (река Белая), «Ак-Яр Затон» (река Белая);
  • Октябрьский район: пляж «Берег солнца» (река Уфа), пляж «Сипайловское Сочи» (река Уфа), пляж «Кашкадан» (озеро Кашкадан).

Безопасность на реках и озерах должна быть на первом месте, предупредили спасатели управления гражданской защиты города.

«Чтобы отдых у водоёма доставил только удовольствие, каждый человек должен знать элементарные правила безопасности. Для начала нужно правильно выбрать место для купания и отдыха», — отметили в ведомстве.

Где и как нужно купаться и загорать?

  • для купания выбирайте только официальные пляжи, оборудованные всем необходимым для полноценного отдыха и где функционируют водно-спасательные посты;
  • каждый санкционированный пляж на воде имеет ограждение из буйков, заплывать за которые нельзя. За их пределами могут быть перепады глубин, сильное течение или проходить на высокой скорости катера и лодки;
  • не прыгайте и не ныряйте в воду в неизвестном месте, где можно удариться головой о грунт, корягу или сваю;
  • если вы пришли отдохнуть у воды с детьми, то не оставляйте их без присмотра;
  • не балуйтесь и не зовите на помощь ради шутки и не позволяйте делать этого ребёнку; отдыхая на пляже, соблюдайте все установленные правила и требования, не игнорируйте замечания спасателей.

Где купаться опасно для жизни?

  • в местах, где установлены аншлаги «Купаться запрещено!»;
  • у крутых, обрывистых и заросших берегов. В таких местах дно может оказаться засоренным корнями и растительностью, и вы можете в них запутаться и утонуть;
  • на водоёме, где курсируют суда. Не подплывайте к ним близко, так как вас может затянуть под винт течением, которое возникает при движении судов.

Когда лучше купаться?

  • чтобы уберечься от перегрева и теплового удара, купаться стоит в утренние или вечерние часы, когда солнце не такое активное;
  • температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов тепла;
  • плавать можно не более 20 минут, и это время нужно увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут;
  • после длительного пребывания на солнце необходимо отойти в тень, остыть и только потом входить в воду, так как при резком охлаждении может наступить рефлекторное сокращение мышц и остановка дыхания. Если вы не умеете плавать, если вы неуверенно чувствуете себя в воде, ни в коем случае не доверяйтесь надувным матрасам и прочим подручным плавсредствам. В любой момент они могут лопнуть, или течением и ветром вас может отнести далеко от берега;
  • находитесь в воде только возле берега, где небольшая глубина. Если вы устали во время купания, сделайте глубокий вдох, лягте на спину, вытянув руки и ноги, немного отдохните и, набравшись сил, продолжайте плавание или дрейфуйте в таком положении к берегу;
  • попав в сильное течение, не боритесь с ним – плывите по направлению движения воды, стараясь приблизиться к берегу;
  • если вы оказались в водовороте, наберите побольше воздуха, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность;
  • запутавшись в водорослях, сохраняйте спокойствие, выплывайте в ту сторону, откуда приплыли. Если этот маневр выполнить не удаётся, поднимите ноги, постарайтесь руками освободить их от растений.

Ранее жителей Башкирии предупредили об опасности купания в мае.

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