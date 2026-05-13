Жителей Башкирии предупредили об опасности купания в мае

Спасатели управления гражданской защиты Уфы предупреждают об опасности купания в реках и озерах до открытия купального сезона.
Жителям напомнили, что кроме холодной воды, опасность может представлять и дно.
«Сейчас реки Белая и Уфимка — это мощные, холодные потоки с непредсказуемым дном после весны. 1 июня — это не просто дата в календаре, это день, когда вода становится безопасной», — напоминают спасатели.
Те, кто рискнет плавать сейчас, могут получить мгновенное переохлаждение, а также пострадать от бревен или ржавого железа на дне. Спасателей до начала купального сезона на пляжах нет, на помощь оперативно никто не придет.
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии отремонтировали пляжи на 192 млн рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.