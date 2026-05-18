В Уфе на Бельском мосту в ДТП «встретились» три «Лады»

По данным ГАИ РБ, водитель, 1991 года рождения, за рулем «Лады Гранты» при выезде из города начал совершать разворот и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении машиной «Лада Веста». Та от удара допустила столкновение с «Ладой Приорой».

В дорожной аварии пассажирка «Лады Приоры» с травмами доставлена в медучреждение. По факту ДТП начато административное расследование.

Ранее в Уфе подросток на велосипеде угодил под колеса машины.