В Уфе на Бельском мосту в ДТП «встретились» три «Лады»

По данным ГАИ РБ, водитель, 1991 года рождения, за рулем «Лады Гранты» при выезде из города начал совершать разворот и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении машиной «Лада Веста». Та от удара допустила столкновение с «Ладой Приорой».
В дорожной аварии пассажирка «Лады Приоры» с травмами доставлена в медучреждение. По факту ДТП начато административное расследование.
Ранее в Уфе подросток на велосипеде угодил под колеса машины.
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