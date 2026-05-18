В Уфе подросток на велосипеде угодил под колеса машины

Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, водитель, 1967 года рождения, за рулем «Дэу Нексии» ехал по дворовой территории дома №56А по улице Российской в сторону ул. Депутатской. Здесь он допустил наезд на велосипедиста, который двигался по тротуару слева направо по ходу движения автомашины.
В результате ДТП подросток-велосипедист обратился за разовой медицинской помощью, после ее оказания был отпущен.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование, отметили в ведомстве.
Ранее в Уфе после наезда электросамоката на пенсионерку возбудили уголовное дело.
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