В Уфе после наезда электросамоката на пенсионерку возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как двое молодых людей на электросамокате сбили пенсионерку. Инцидент произошёл в мае в пешеходной зоне. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя башкирского управления СК Владимира Архангельского доложить о ходе расследования и его итогах. Контроль за исполнением поручения установлен на федеральном уровне.
Ранее Башинформ сообщал о том, что у пожилой женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом затылочной части черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Также наблюдается частичная потеря памяти.
Как рассказал информагентству внук пострадавшей бабушки, пожилой женщине стало немного лучше. Между тем парня, который управлял электросамокатом, пока не нашли.
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